Трем фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявили обвинения

Цветы в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на станции метро Технологический институт. Архивное фото

Цветы в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на станции метро Технологический институт. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Трем фигурантам уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга предъявлено обвинение, в числе фигурантов дела 10 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"На данный момент в числе фигурантов уголовного дела 10 человек. Трем из них – Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову предъявлено обвинение в совершении преступлений… "террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Остальным соучастникам в ближайшее время также будет предъявлено обвинение", — сообщила она.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.