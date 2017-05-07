В поселке Мурино Ленинградской области обрушилась строящаяся школа

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В поселке Мурино в Лениградской области обрушилось часть здания строящейся школы, сообщает региональное управление МЧС. Момент обрушения запечатлен на видео, опубликованном "5 каналом". Кроме того, в соцсетях появляются ролики, снятые местными жителями.

Из-под завалов извлечено тело одного погибшего. Поиск пострадавших продолжается.

В группе "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" отмечают, что школу планировали открыть к 1 сентября. В одном из опубликованных на YouTube видео очевидцы происшествия говорят, что сдать здание школы должны были к 1 июня.

Также в соцсетях пишут, что на крыше школы сегодня шли работы.

Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте происшествия,погиб водитель припаркованного рядом автомобиля. Общая площадь обрушения кровли и стен спортзала строящегося здания школы составила свыше 300 квадратных метров.

По словам собеседника агентства, внутри спортзала строительные работы не проводились. Спасатели продолжают обследовать завалы. На месте работает следственная группа.