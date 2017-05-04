В приговоре по делу Навального нет прямого запрета на выезд за рубеж

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков.

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный в четверг получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Оппозиционер планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой. Инспектор ФСИН ранее предупредила Навального через его защитника о невозможности выехать за границу.

"В приговоре по делу Навального на него накладываются следующие обязательства: не менять фактического места жительства, заблаговременно уведомлять о смене места жительства и своевременно, не реже двух раз в месяц являться на регистрацию", — сказал представитель суда.

По словам адвоката Вадима Кобзева, в приговоре по "делу Кировлеса", который вступил в законную силу в среду, также нет никаких обязательств не покидать пределы РФ.

"Ездить в другие города и другие страны приговором не возбраняется, таких запретов ни в одном приговоре вы не найдете. Но в законе о порядке въезда и выезда из РФ есть положение, касающееся осужденных, которое трактуется как запрет для лишенных свободы условно покидать страну. Однако эта трактовка ошибочна: закон позволяет выезжать за рубеж, поскольку в его формулировке говорится о возможности, но не обязательности такого ограничения", — отметил Кобзев.