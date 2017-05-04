После нападения на Навального возбудили уголовное дело

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о побоях, потерпевшим по которому проходит Алексей Навальный, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

В конце апреля ГУМВД по Москве сообщало, что полиция проверит обстоятельства нападения на Навального, во время которого его облили зеленкой. Отмечалось, что оппозиционер был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом "химический ожог глаза", после оказания помощи его отпустили. По факту нападения проводится доследственная проверка.

"Дело о побоях, потерпевшим по которому проходит Алексей Навальный, находится в столичной полиции. Прокуратура Москвы согласилась с законностью возбуждения уголовного дела о побоях, потерпевшим по которому проходит Алексей Навальный. Дело ведет управление организации дознания ГУ МВД по Москве", — сказала Россохина.

По словам Россохиной, прокуратура Москвы осуществляет надзор за расследованием.