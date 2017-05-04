Суд отказался освободить подозреваемого в связи с терактом в Петербурге

Отец подозреваемого в соучастии в организации теракта в Петербурге Акрама Азимова Ахрал Азимов в Басманном суде Москвы

Отец подозреваемого в соучастии в организации теракта в Петербурге Акрама Азимова Ахрал Азимов в Басманном суде Москвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление об аресте одного из шестерых подозреваемых в причастности к теракту в метро, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Невского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина России Мирзаалимова", — сказала Лебедева.

В квартире на Товарищеском проспекте в Петербурге у подозреваемых в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания". Невский районный суд 7 апреля удовлетворил ходатайства об аресте всех шестерых задержанных в Петербурге подозреваемых до 2 июня.

"Невский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мирзаалимова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пункта "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ)", — сказала Лебедева.