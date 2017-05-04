Рома Зверь отсудил у двух кинокомпаний миллион рублей за песню "Южная ночь"

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску лидера популярной российской группы "Звери" Романа Билыка (Ромы Зверя) взыскал с ООО "Кинокомпания Лунапарк" и ООО "Централ Партнершип" 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование музыкального произведения, следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда.

Апелляционный суд рассматривал дело повторно и, как и в первый раз, удовлетворил иск частично. Музыкант требовал выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей за использование его песни "Южная ночь" в трейлере к фильму "Выпускной". Как пояснил представитель Билыка в суде, его доверитель вел переговоры с кинокомпаниями, которые хотели использовать песню в качестве саундтрека в своем фильме, но Рома Зверь отказался. В итоге в самом фильме песня не прозвучала, но была использована в рекламном ролике к нему.

Кинокомпании иск не признали, они заявили, что истец не представил доказательств того, что незаконное использование произведения допущено именно ответчиками, а также не подтвердил авторство песни. Представитель кинокомпании "Лунапарк" сообщил, в частности, что она не имеет отношения к созданию трейлера.

Арбитражный суд Москвы в сентябре полностью отклонил иск. Суд указал в решении, что "истцом в материалы дела не представлено доказательств осуществления ответчиками кинопроката трейлера художественного фильма "Выпускной" с песней "Южная ночь", а также проведения ответчиками рекламной кампании с использованием фонограммы песни истца в кинотеатрах России". Кроме того, отметил суд, истец не доказал, что ответчики имеют отношение к размещению ролика на youtube.com и что ответчик ООО "Централ Партнершип" является владельцем или администратором сайта centpart.ru, где также размещен трейлер.

Апелляционный суд в ноябре, рассмотрев жалобу музыканта, отменил решение суда первой инстанции и частично удовлетворил иск, взыскав с кинокомпаний 1 миллион рублей. Суд приобщил к материалам дела справку из Российского авторского общества, подтверждающую авторство Билыка на песню "Южная ночь". Кроме того, суд установил, что по договору между соответчиками компания "Лунапарк" создала тизер фильма, в котором использована песня истца. Суд также установил, что владельцем домена centpart.ru является ООО "Централ Партнершип".

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в феврале по кассационной жалобе кинокомпаний отменил постановление и отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. СИП обязал нижестоящий суд установить, имеется ли у истца, кроме авторских прав, исключительное смежное право на спорную фонограмму, а также определить, каким именно способом каждым из ответчиков допущено нарушение прав истца. При повторном рассмотрении апелляционный суд подтвердил свое решение о взыскании 1 миллиона рублей в пользу лидера "Зверей".