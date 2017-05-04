Семья с двумя детьми пропала по пути из Москвы в Ленинградскую область

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Полиция разыскивает семью с двумя детьми, которые пропали по пути в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В минувший вторник супруги с двумя детьми выехали из Москвы по направлению в Подпорожский район Ленинградской области и до настоящего времени не выходят на связь", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 3 мая в полицию Кировского района Санкт-Петербурга от 67-летнего местного жителя поступило заявление о том, что 2 мая его 43-летний сын вместе со своей 32-летней женой и двумя детьми 6 и 4 лет выехали из Москвы в поселок Кадыченская в Ленинградской области. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.