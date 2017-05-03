В Петербурге подозреваемые в педофилии сотрудники детдома обжаловали арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Двое сотрудников детского дома в Петербурге, подозреваемых в надругательстве над воспитанниками, обжаловали свой арест, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

По данным управления СК по Петербургу, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения. Были задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд 25 апреля санкционировал арест всех пятерых подозреваемых: Михаила Елина, Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Станислава Виноградова. Во вторник в суд была подана апелляционная жалоба на арест Покалюка.

"Кировский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елина и Виноградова. В городской суд материалы пока не направлялись", — сказала Лебедева.

Ранее она сообщала, что все пятеро арестованных являются подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 132 УК РФ. Лебедева пояснила, что вменяемые подозреваемым деяния описаны в действовавшей на момент совершения преступления редакции Уголовного кодекса РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет заключения.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Виноградов является бывшим директором 565-й коррекционной школы, где обучаются воспитанники "Центра содействия семейному воспитанию №8" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Кировского района (бывший детский дом №10), Елин является старшим воспитателем в этом учреждении, а Соловьев, Покалюк и Прикащиков — его выпускники.

Расследование дела о преступлениях сексуального характера в отношении воспитанников детдома в Санкт-Петербурге взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.