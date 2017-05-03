Самолет вернулся в Пулково из-за потерявшего сознание пассажира

Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково. Архивное фото

Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус", вылетевший из Санкт-Петербурга в Новосибирск, вернулся в аэропорт Пулково из-за потерявшего сознание пассажира, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.

"Самолет, вылетавший в Новосибирск, вернулся из-за состояния здоровья пассажира. Мужчину сняли с борта, ему оказана медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время самолет совершил дозаправку и вылетел к пункту назначения.