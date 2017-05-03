В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,2

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 12 километрах от села Кумух в российском Дагестане, сообщает сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, землетрясение было зафиксировано в 8.53 по времени UTC (11.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 12 километрах к юго-западу от села Кумух. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В то же время Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду подземного толчка в 4,9. По его данным, эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от российского села Гуниб недалеко от границы с Грузией и Азербайджаном.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как сообщалось ранее, толчки от этого землетрясения ощутили в восточной части Грузии в регионе Кахети. Подземные толчки чувствовались и в столице Грузии. Грузинские сейсмологи говорили о магнитуде 4,7.