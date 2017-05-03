Защита Навального вновь обжалует в Страсбурге приговор по "Кировлесу"

КИРОВ, 3 мая – РИА Новости. Защита оппозиционера Алексея Навального обжалует в Европейском суде по правам человека повторный приговор по делу "Кировлеса", сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.

Утром в среду Кировский областной суд подтвердил 5-летний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес". Первый приговор, тоже 5 лет условно, был отменен Верховным судом РФ как раз после того, как Страсбургский суд нашел нарушения прав подсудимых на процессе.

"Будем вновь обжаловать этот приговор в Европейском суде по правам человека, так как ни Ленинский суд Кирова, ни Кировский областной суд не исполнили его решения. Согласно решению ЕСПЧ, суд должен был вынести оправдательный приговор либо прекратить уголовное дело", — сказал защитник.

По его словам, для обращения с жалобой в Страсбург защите не нужно больше обращаться за защитой своих прав в другие российские судебные инстанции.

Согласно версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Кроме того, до этого Навальный также был осужден на условный срок по обвинению в хищении средств компании "Ив Роше". Сам оппозиционер все обвинения категорически отвергает, считая свое преследование политически мотивированным.