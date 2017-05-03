Прокурор попросил сохранить Навальному условный срок по делу "Кировлеса"

КИРОВ, 3 мая — РИА Новости. Прокурор в среду попросил оставить в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес", передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского областного суда.

"Сторона гособвинения попросила оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Навального и его адвокатов, в которой они просят отменить обвинительный приговор и вынести новый — оправдательный", — сказал судья, оглашая материалы дела.

Сами осужденные на заседание не явились и просили рассмотреть жалобу в их отсутствие. Кроме того, в суд не приехала и потерпевшая, которая занята на другом процессе.

По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Ранее суд в ходе повторного процесса признал Навального виновным и приговорил к пяти годам условно. Первый приговор Навальному по этому делу (тоже пять лет условно) был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.

Опрошенные РИА Новости адвокаты полагают, что судимости закрывают для Навального возможность баллотироваться в президенты РФ. При этом защита Навального считает, что даже с двумя условными сроками он имеет право выдвигаться на должность главы государства. Сам обвиняемый намерен обратиться за разъяснениями закона в Конституционный суд.

Кроме того, до этого Навальный также был осужден на условный срок по обвинению в хищении средств компании "Ив Роше". Сам оппозиционер все обвинения категорически отвергает, считая свое преследование политически мотивированным.