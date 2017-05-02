Житель Ленобласти подорвался на мине времен Великой Отечественной войны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. Мужчина в Ленинградской области погиб, предположительно, в результате взрыва противотанковой мины времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 1 мая в лесном массиве около деревни Синявино Кировского района Ленинградской области.

"Изучив место воронки от взрыва диаметром не менее 1,5 метров и разлетевшиеся части боеприпаса, взрывотехники предположили, что подрыв мог произойти в результате детонации немецкой противотанковой противогусеничной мины времен Великой Отечественной войны ТМi 35 (Tellermine), масса только одного заряда которой составляет 5,5 килограмма взрывчатого вещества", — отмечают в ведомстве.

Сведения о сработавшем взрывном устройств и возможных причинах детонации взрывотехники предоставили следственно-оперативной группе.

"Мина обезвреживаемая, но могла быть установлена на неизвлекаемость. Кроме того, особенностью мины данного типа является то, что детонатор изначально установлен в ее корпус, а значит, она остается опасной вне зависимости от того, вставлен в нее взрыватель или нет", — отмечается в сообщении.

Кроме того, коррозия металлических деталей мины, особенности ее конструкции и свойства взрывчатого вещества (предположительно, тротила) могли стать причиной срабатывания взрывного устройства даже от легкого воздействия на него человека.