Житель Ленобласти натравил собаку на фельдшера скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ленинградской области, который натравил собаку на фельдшера скорой помощи, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 27 апреля фельдшер скорой медицинской помощи прибыла по вызову в квартиру одного из домов в поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области, где в состоянии алкогольного опьянения находилась семейная пара. В ходе оказания женщине медицинской помощи в помещении квартиры присутствовавший при этом мужчина скомандовал своей собаке напасть на медицинского работника, в результате чего у потерпевшей диагностированы укушенные раны правой кисти", — отмечается в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" и передано для дальнейшего расследования в следственный отдел.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств произошедшего.