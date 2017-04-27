Коллеги убитой в Москве адвоката рассказали о ее работе

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Адвокату Наталье Вавилиной, убитой на северо-востоке Москвы, при жизни не поступало угроз, сообщили РИА Новости в адвокатской коллегии "Дельфи", где она работала.

Вечером 26 апреля неизвестный застрелил адвоката в ее квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве, следователи возбудили уголовное дело.

"Никаких угроз ей не поступало, никаких предпосылок не было. У нас нет версии, с чем это связано", — сказал собеседник агентства. По его словам, Вавилина занималась разными делами, но среди них не было опасных уголовных дел или тяжб с крупными компаниями.

Ведутся ли в офисе коллегии какие-либо следственные действия, он не стал уточнять в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что по поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел главного следственного управления столицы.

По версии следствия, неизвестный мужчина проследовал за 40-летней женщиной, являющейся адвокатом, в подъезд дома на Алтуфьевском шоссе в городе Москве и выстрелил в нее не менее двух раз, после чего скрылся. От полученных ранений женщина скончалась на месте.