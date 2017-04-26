На северо-востоке Москвы застрелили адвоката

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Неизвестный застрелил адвоката в ее квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве, следователи возбудили уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По версии следствия, неустановленное лицо произвело не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия и скрылось. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), — сказала Иванова.

Одна из рассматриваемых версий преступления — профессиональная деятельность погибшей. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование дела находится на личном контроле руководителя ГСУ СК России по городу Москве.