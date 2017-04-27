Число пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до пяти человек

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП под Самарой, где столкнулись 14 автомобилей, увеличилось до пяти человек, среди них, по предварительным данным, двое граждан Узбекистана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что пострадали четыре человека.

"На 965-м километре автодороги столкнулись 14 автотранспортных средств. Пострадали пять человек, из них двое граждан Узбекистана", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения с травмами средней тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.

Дорожная авария с участием 14 транспортных единиц произошла в четверг утром на 967 километре федеральной автодороги М-5 Урал на территории города Жигулевска.

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