Под Самарой столкнулись 14 машин, четыре человека пострадали

САМАРА, 27 апр — РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП из 14 автомобилей под Самарой, сообщает ГУМВД по региону.

"Дорожная авария с участием 14 транспортных единиц произошла сегодня утром на 967 километре федеральной автодороги М-5 Урал на территории города Жигулевска. По предварительным данным, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, дети не пострадали", — говорится в сообщении.

По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. Как отметили в МВД, в результате водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке. В автобусе никто не пострадал.

На месте происшествия работают три экипажа ДПС. Сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения.

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