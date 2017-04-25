В Петербурге арестовали подозреваемых в надругательстве над детдомовцами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга во вторник санкционировал арест двоих из пяти задержанных по делу о надругательстве над воспитанниками детдома, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

По данным управления СК по Петербургу, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе города, группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме.

По данным пресс-службы горсуда, в Кировский районный суд поступили ходатайства об аресте А. И. Соловьева, К. В. Покалюка, М. А. Елина, С. М. Виноградова, П. Б. Прикащикова.

Как сообщила Лебедева, все пятеро являются подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 132 УК РФ. Лебедева пояснила, что вменяемые подозреваемым деяния описаны в действовавшей на момент совершения преступления редакции Уголовного кодекса РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста. Санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет заключения.

"Суд удовлетворил ходатайства об аресте Михаила Елина и Андрея Соловьева на срок два месяца по 24 июня включительно с содержанием в СИЗО 1", — сказала Лебедева.

По данным СМИ, Елин является старшим воспитателем "Центр для детей-сирот №8", а Соловьев — его бывший воспитанник.