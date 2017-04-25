СМИ: "Батальон Имама Шамиля" взяла ответственность за теракт в Петербурге

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группировка "Батальон Имама Шамиля" взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, передает агентство Рейтер со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

Как сообщает агентство, смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аль-Завахири.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.

На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в петербургском метро установлен, но не раскрыл детали.

*Террористическая организация, запрещенная в России