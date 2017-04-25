В Ульяновске следователи проверят данные о падении лифта с бригадой скорой

САМАРА, 25 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку информации об опасной поломке лифта, который якобы начал падать, когда в нем находились бригада "скорой помощи" и пациентка, нуждавшаяся в экстренной госпитализации, сообщает СУСК по Ульяновской области.
По данным СУСК по региону, инцидент произошел утром во вторник в многоэтажном доме на улице Шигаева в Засвияжском райцоне Ульяновска. Как отметили в следственных органах, во время движения произошла поломка лифта, в котором на момент происшествия находились сотрудники бригады скорой помощи с пациенткой, нуждавшейся в госпитализации.
По информации ульяновских СМИ, в результате поломки лифт начал свободно падать, однако падения до нижнего этажа не произошло, так как кабина застряла в шахте.
"Со слов медиков,… лифт оборвался и резко спустился вниз. Пока данная информация не нашла подтверждения. По нашим данным, лифт мог застрять из-за перегрузки, поскольку пациентка довольно тяжелая. Врачам пришлось ждать помощи около 15-20 минут, из-за чего состояние больной ухудшилось. Сейчас она находится в больнице. Ее состояние оценивается как близкое к удовлетворительному", — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.