В Ульяновске следователи проверят данные о падении лифта с бригадой скорой

САМАРА, 25 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку информации об опасной поломке лифта, который якобы начал падать, когда в нем находились бригада "скорой помощи" и пациентка, нуждавшаяся в экстренной госпитализации, сообщает СУСК по Ульяновской области.

"Следственными органами проводится проверка по сообщению средств массовой информации о неисправности лифта в многоэтажном доме, в котором находилась бригада скорой помощи с пациенткой", — говорится в сообщении.

По данным СУСК по региону, инцидент произошел утром во вторник в многоэтажном доме на улице Шигаева в Засвияжском райцоне Ульяновска. Как отметили в следственных органах, во время движения произошла поломка лифта, в котором на момент происшествия находились сотрудники бригады скорой помощи с пациенткой, нуждавшейся в госпитализации.

По информации ульяновских СМИ, в результате поломки лифт начал свободно падать, однако падения до нижнего этажа не произошло, так как кабина застряла в шахте.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области, два фельдшера прибыли на вызов к пациентке, имеющей кардиологическое заболевание. Женщине требовалась экстренная госпитализация. Фельдшеры, пациентка и ее родственники решили спуститься вниз на лифте. Однако, во время движения его заклинило.

"Со слов медиков,… лифт оборвался и резко спустился вниз. Пока данная информация не нашла подтверждения. По нашим данным, лифт мог застрять из-за перегрузки, поскольку пациентка довольно тяжелая. Врачам пришлось ждать помощи около 15-20 минут, из-за чего состояние больной ухудшилось. Сейчас она находится в больнице. Ее состояние оценивается как близкое к удовлетворительному", — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.