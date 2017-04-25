В Петербурге прошли задержания по делу о надругательстве над сиротами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек по делу о надругательстве над воспитанниками детдома в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"С 2005 года по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения. В результате проведения большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции задержаны: заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме", — говорится в сообщении.

Возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее в одном из детдомов Кировского района прошла серия обысков по делу о надругательствах над воспитанником.