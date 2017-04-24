Взрыв гранаты в школе в Дагестане: один ребенок погиб, десять ранены

ПЯТИГОРСК, 24 апр — РИА Новости. Взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана после полудня в понедельник. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения.

Подросток нашел гранату на улице

После взрыва следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности", "незаконный оборот оружия". С мальчиком, который принес гранату в компьютерный зал, следователи с участием психологов провели беседу, выяснилось, что подросток нашел взрывное устройство на улице.

"По предварительным данным, в результате инцидента пострадало 11 несовершеннолетних, находившихся в помещении, один из которых от полученных ранений погиб. Точное количество пострадавших уточняется", — сообщили в СК РФ.

По информации медиков, трое тяжело пострадавших будут доставлены в Махачкалу, за ними вылетел борт МЧС. Еще семеро остаются в больнице Цумадинского района, все пострадавшие получили минно-взрывные травмы, сообщили в районной больнице.

Мальчик-хулиган

О подростке, который нашел и принес гранату в компьютерный зал, в селе отзываются отрицательно, на него жаловались даже сверстники. Как сообщил директор агвалинской средней школы Шамиль Абакаров, мальчик находился на учете в правоохранительных органах, в отделе по делам несовершеннолетних.

"Характеристика у него отрицательная, мальчик "хулиганистый", на него жаловались учителя, что хотел, то и делал, дети тоже о нем отзывались отрицательно, безответственный", — сообщил РИА Новости ведущий специалист антитеррористической комиссии Цумадинского района Магомедгаджи Халилов.

Помощь и соболезнования

По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Дагестан вылетят главный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев и заведующий отделением реанимации и анестезиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Евгений Фелькер, чтобы на месте оказывать содействие республиканским специалистам в лечении детей, сообщили в Минздраве РФ.

Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила телеграмму главе Дагестана, чтобы оказать помощь и выяснить причины трагедии. Она также выразила соболезнования родственникам погибшего ребенка.