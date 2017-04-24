Взрыв гранаты в школе в Дагестане: один ребенок погиб, десять ранены

ПЯТИГОРСК, 24 апр — РИА Новости. Взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана после полудня в понедельник. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения.
Подросток нашел гранату на улице
"По предварительным данным, в результате инцидента пострадало 11 несовершеннолетних, находившихся в помещении, один из которых от полученных ранений погиб. Точное количество пострадавших уточняется", — сообщили в СК РФ.
По информации медиков, трое тяжело пострадавших будут доставлены в Махачкалу, за ними вылетел борт МЧС. Еще семеро остаются в больнице Цумадинского района, все пострадавшие получили минно-взрывные травмы, сообщили в районной больнице.
Мальчик-хулиган
"Характеристика у него отрицательная, мальчик "хулиганистый", на него жаловались учителя, что хотел, то и делал, дети тоже о нем отзывались отрицательно, безответственный", — сообщил РИА Новости ведущий специалист антитеррористической комиссии Цумадинского района Магомедгаджи Халилов.
Помощь и соболезнования
Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила телеграмму главе Дагестана, чтобы оказать помощь и выяснить причины трагедии. Она также выразила соболезнования родственникам погибшего ребенка.