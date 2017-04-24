Самолет МЧС вылетел в Цумадинский район Дагестана для эвакуации детей

МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Самолет МЧС вместе со специалистами службы медицины катастроф вылетел в Цумадинский район Дагестана, чтобы перевезти в Махачкалу детей, тяжело пострадавших в результате взрыва гранаты в компьютерном классе, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"В результате взрыва гранаты один ребенок погиб, восемь детей пострадали, шесть детей госпитализированы, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Борт МЧС со специалистами службы медицины катастроф вылетел в Цумадинский район, чтобы перевезти в Махачкалу детей, которые тяжело пострадали", — сказал собеседник агентства.

Ранее МВД Дагестана подтвердило РИА Новости информацию о задержании ученика, который принес гранату в школу, отметив, что в результате инцидента пострадали 11 человек.

Врач Цумадинской районной больницы Анам Дибирасулаев в свою очередь сообщил РИА Новости, что семь пострадавших "чувствуют себя лучше, у всех минно-взрывные травмы".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", сообщили в СК РФ.