Соучастнику теракта в Петербурге предъявили обвинение

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (564)

Подозреваемый в соучастии в совершении теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы, где решается вопрос о его аресте. Архивное фото соучастии в совершении теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. 7 апреля 2017

Подозреваемый в соучастии в совершении теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы, где решается вопрос о его аресте. Архивное фото соучастии в совершении теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. 7 апреля 2017

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следствие предъявило официальное обвинение задержанному в Москве фигуранту уголовного дела о теракте в метро Петербурга гражданину Таджикистана Содику Ортикову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно материалам дела, он обвиняется по статьям УК РФ "терроризм" и "незаконный оборот оружия".

Ортиков в ходе допроса, следует из оглашенных в суде материалов, заявил, что изъятое "оружие и боеприпасы ему не принадлежат".

"Я не участвовал в этом, в том, что двух братьев Азимовых поймали", — сказал Ортиков в суде.

Его адвокат отметил, что в квартире, где был проведен обыск, помимо Ортикова проживали еще ряд лиц. "Вероятно, что все изъятое может принадлежать другим жильцам", — сказал адвокат.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>