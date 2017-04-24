Соучастнику теракта в Петербурге предъявили обвинение

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следствие предъявило официальное обвинение задержанному в Москве фигуранту уголовного дела о теракте в метро Петербурга гражданину Таджикистана Содику Ортикову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ортиков в ходе допроса, следует из оглашенных в суде материалов, заявил, что изъятое "оружие и боеприпасы ему не принадлежат".
"Я не участвовал в этом, в том, что двух братьев Азимовых поймали", — сказал Ортиков в суде.
Его адвокат отметил, что в квартире, где был проведен обыск, помимо Ортикова проживали еще ряд лиц. "Вероятно, что все изъятое может принадлежать другим жильцам", — сказал адвокат.
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