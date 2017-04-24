В Петербурге в детдоме проходят обыски по делу о насилии над воспитанником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят серию обысков по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанника детского дома в Петербурге, сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.
Проводится серия обысков, направленных на проверку имеющейся информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома, отмечается в сообщении.
Расследование уголовного дела, ход которого находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, продолжается.