В Петербурге в детдоме проходят обыски по делу о насилии над воспитанником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят серию обысков по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанника детского дома в Петербурге, сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В 2005 году в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, неустановленные лица неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанника указанного детского дома, 1991 года рождения", — сказано в сообщении.

Проводится серия обысков, направленных на проверку имеющейся информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома, отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела, ход которого находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, продолжается.