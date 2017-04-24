ФСИН опровергла слухи о бунте в колонии под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 24 апр — РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело после беспорядков, спровоцированных одним из заключенных в исправительной колонии в городе Тогучин Новосибирской области, однако бунта в колонии нет, сообщает в понедельник пресс-служба ГУФСИН по региону.

Информация о бунте в ИК-14 Тогучина появилась в выходные в одной из популярных в регионе групп в соцсети "ВКонтакте". В сообщении с приложенным видеофайлом говорилось, что в минувшую субботу заключенные якобы устроили бунт из-за избиения одного из них сотрудниками колонии.

"ГУФСИН России по Новосибирской области заявляет: информация о том, на территории ИК-14 произошел бунт, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что действительно, один из содержавшихся в штрафном изоляторе осужденных отказался выполнить законные требования сотрудников колонии — проследовать в отряд №8 строгих условий отбывания наказания (СУОН).

"После проведения индивидуальной беседы сотрудниками учреждения с данным осужденным он проследовал в отряд №8, но по пути в СУОН он стал кричать о том, что сотрудники учреждения его избивают, и призывать других осужденных к противоправным действиям. Эта информация не соответствовала действительности, но, услышав крики, группа отрицательно характеризующихся осужденных стала раскачивать ограждение локального сектора, в результате чего оно было повреждено", — сообщили в ГУФСИН.

После проведенной проверки следственный отдел по Тогучину СУСК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

В пресс-службе добавили, что по итогам произошедшего сотрудники оперативного управления ГУФСИН провели с "отрицательно характеризующимися заключенными" профилактические беседы и предупредили их об ответственности по нескольким статьям УК РФ, и сейчас обстановка в колонии удовлетворительная — осужденные выполняют режимные требования сотрудников администрации.