Ударившую фельдшера в Ленобласти женщину отправили под подписку о невыезде

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Женщина, ударившая фельдшера "скорой помощи" в Ленинградской области, отправлена под подписку о невыезде, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного комитета России.

В субботу медработник прибыла в квартиру в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области, где компания распивала спиртное. Пока фельдшер оказывала помощь, одна из участниц застолья напала на нее, ударив по спине ногой. Заведено дело о побоях.

"В настоящее время, учитывая тяжесть данного преступления, наказание за которое предусматривается до двух лет лишения свободы, 30-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, женщина намеренно ударила врача.

"Следователи намерены собрать всю необходимую доказательственную базу и завершить расследование в кратчайшие сроки. При этом Следственный комитет и впредь будет оперативно и жестко реагировать на все подобные факты противодействия деятельности врачей", — отмечается в сообщении.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов, когда противоправные действия совершались против бригад "скорой помощи". В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить медиков.