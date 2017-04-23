Следователи завели дела после нападения на врачей в Москве и Ленобласти

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Москве пьяный мужчина напал на врачей, пытавшихся оказать ему помощь, в Ленинградской области пьяная женщина избила фельдшера скорой, следователи завели уголовные дела, сообщается в пресс-службе СК РФ.

Вечером в субботу 35-летний житель Москвы напал на врачей, прибывших для оказания ему медицинской помощи. Его удалось усмирить только сотрудникам правоохранительных органов. Было возбуждено дело о побоях и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В субботу врач скорой помощи прибыла в квартиру в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области, где компания распивала спиртное. Во время оказания медицинской помощи, одна из участниц застолья напала на медработника, несколько раз ударив ее по спине ногой. Заведено дело о побоях.

"В настоящее время по указанным уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Москве водитель не пропустил детскую скорую помощь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием бригад скорой помощи. В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков.