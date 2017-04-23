Следователи завели дела после нападения на врачей в Москве и Ленобласти

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Москве пьяный мужчина напал на врачей, пытавшихся оказать ему помощь, в Ленинградской области пьяная женщина избила фельдшера скорой, следователи завели уголовные дела, сообщается в пресс-службе СК РФ.
В субботу врач скорой помощи прибыла в квартиру в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области, где компания распивала спиртное. Во время оказания медицинской помощи, одна из участниц застолья напала на медработника, несколько раз ударив ее по спине ногой. Заведено дело о побоях.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Москве водитель не пропустил детскую скорую помощь. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием бригад скорой помощи. В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков.