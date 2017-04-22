В Ленинградской области пьяная женщина напала на врача скорой помощи

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пьяная жительница Ленинградской области напала на врача скорой помощи, когда та оказывала помощь ее собутыльнику, следователи проводят доследственную проверку, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Как сообщили в ведомстве, фельдшер прибыла в субботу в одну из квартир на улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района, где компания употребляла алкогольные напитки.

"Во время оказания медицинской помощи одному из присутствовавших лиц одна из женщин, напав на фельдшера, несколько раз нанесла удар ногой по спине потерпевшей. Прибывшими сотрудниками полиции нападавшая доставлена в отдел", — говорится в сообщении.

Следователи допросили очевидцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием бригад скорой помощи. В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков.