Отец смертника Джалилова скрыл информацию о сыне при получении гражданства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Решение об отмене приема в гражданство РФ Акбаржона Джалилова, предположительно совершившего теракт в петербургском метро, было принято после того, как Смольнинский районный суд Петербурга установил факт сокрытия его отцом наличия жены и сына при получении российского гражданства, заявила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на основании решения Смольнинского районного суда об установлении факта представления отцом Акбаржона Джалилова ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ отменено ранее принятое решение о приеме в гражданство РФ его сына.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 19 апреля рассмотрел гражданское дело по заявлению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об установлении фактов, имеющих юридическое значение в отношении получения гражданства Джалиловым Акрамжоном. Джалиловым А.К. были скрыты факты наличия жены и сына. Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано", — сказала Лебедева.

По ее словам, отец предполагаемого террориста, Джалилов А.К., получил гражданство на основании п.а ч.1 ст.1 соглашения между РФ и Киргизией "Об упрощенном порядке получения гражданства…" от 28.03.1996.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. Погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.