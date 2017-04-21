В Подмосковье осудили экс-сотрудницу МВД, сбившую насмерть пешехода

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила двух пешеходов в подмосковном Серпухове, получила 3 года и 4 месяца колонии-поселения, сообщает ГСУ СК по Московской области.

В декабре прошлого года сообщалось, что сотрудница межмуниципального управления МВД России "Серпуховское", находившаяся за рулем в нетрезвом состоянии, насмерть сбила двух человек в Подмосковье. Было возбуждено уголовное дело. Позже женщина была уволена из органов внутренних дел.

По данным ведомства, бывшая сотрудница ГУ МВД России "Серпуховское" Анастасия Булгакова признана виновной в "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц".

"В ходе следствия Булгакова полностью признала свою вину в совершенном преступлении, активно способствовала расследованию и добровольно возместила имущественный ущерб и моральный вред, причиненные в результате преступления. Приговором суда Анастасии Булгаковой назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.