Проверку в метро Петербурга продлили до мая

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости/Прайм. Внеплановая проверка Ространснадзором метрополитена Санкт-Петербурга продлевается до начала мая из-за ее синхронизации со следственными действиями, сообщил журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Идут следственные все вопросы. Когда они закончат, мы параллельно с ними закончим", — сообщил Басаргин, уточнив, что завершение проверки намечено на начало мая.

Ранее Басаргин говорил, что внеплановая проверка метрополитена была начата 3 апреля. Замминистра транспорта РФ Николай Захряпин уточнял, что в соответствии с законодательством Ространснадзор будет проводить внеплановую проверку метро Петербурга в течение 20 дней.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.