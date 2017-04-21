В Приморье нашли тело одного из трех рыбаков с перевернувшегося катера

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Спасатели нашли тело одного из трех рыбаков, которые перевернулись на лодке в Приморье, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Ранее МЧС сообщало, что 19 апреля спасателям поступила информация о пропаже троих человек после опрокидывания катера в прибрежной полосе в районе поселка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района.

"На берегу в пяти километрах южнее поселка Усть-Соболевка было обнаружено тело одного из пропавших без признаков жизни и передано правоохранительным органам", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, осмотрено 17 километров прибрежной полосы и 28,5 квадратных километра водной поверхности. Всего к поискам привлечен 121 человек, 13 единиц техники, вертолет Ми-8, два проходящих судна.