Установлен заказчик теракта в петербургском метро
12:5420.04.2017
(обновлено: 13:24 20.04.2017)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Практически установлен", — сказал Бортников журналистам.
На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".
Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.
Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.
© REUTERS / Anton VaganovВзрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
© REUTERS / Anton VaganovТочное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
© REUTERS / Anton VaganovПрезиденту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.