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Происшествия

Установлен заказчик теракта в петербургском метро

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (545)
12:5420.04.2017
(обновлено: 13:24 20.04.2017)
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© РИА Новости . Виктория ВиатрисПерейти в фотобанкВзрыв в метро в Санкт-ПетербургеВзрыв в метро в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Виктория Виатрис
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов после заседания в Басманном суде Москвы
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Политолог о задержании брата Азимова: это явно не последний арест
"Практически установлен", — сказал Бортников журналистам.

На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.

Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
© REUTERS / Anton VaganovВзрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS / Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
© REUTERS / Anton VaganovТочное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS / Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
© РИА Новости . Анна ВолковаПерейти в фотобанкНа месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Анна Волкова
Перейти в фотобанк
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеВ Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
© РИА Новости . Кирилл ЧулковИз-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости . Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
© REUTERS / Anton VaganovПрезиденту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS / Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
© РИА Новости . Кирилл ЧулковРоссийский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости . Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Анатолий МедведьПерейти в фотобанкВертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеПо словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеОчевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеПо словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
© РИА Новости . Нина АлексееваПерейти в фотобанкОчевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
© РИА Новости . Александр ТарасенковПерейти в фотобанкЭкстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости . Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
© РИА Новости . Анатолий МедведьПерейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости . Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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Происшествия
Комментарии
16 пользователей оставили 18 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tekssonn
Молодцы,копайте дальше.
12:59
20.04.2017
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Evgen Goviazin
Как я понимаю - это и есть директор ФСБ Александр Бортников. Другой информации здесь нет.
13:00
20.04.2017
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