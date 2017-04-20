Установлен заказчик теракта в петербургском метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (545)

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Практически установлен", — сказал Бортников журналистам.

На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.

Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.