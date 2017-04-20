Следователи потребовали арестовать брата Азимова

Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов после заседания в Басманном суде Москвы

Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов после заседания в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следствие потребовало от Басманного суда Москвы санкционировать арест Акрама Азимова — брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Азимова Акрама Ахраловича, подозреваемого в по пункту "б" части 3 статьи 205 и части 2 статьи 222.1 УК РФ", — сказала она.

Аброр Азимов, задержанный на днях в Подмосковье, уже заключен под стражу. На заседании суда он признал, что участвовал в произошедшем, но якобы не сознавал, что речь идет о теракте. По его словам, ему "дали команду", но кто именно, неясно.

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