На Ставрополье вынесли приговор по делу о финансировании терроризма

ПЯТИГОРСК, 19 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к двум годам колонии Рената Абдурахманова, который перечислил 90 тысяч рублей на счет запрещенной в РФ террористической организации ИГ* и предоставил жителю Дагестана деньги для поездки в Сирию, сообщает управление ФСБ по Ставропольскому краю.

"Установлено, что Абдурахманов с целью финансирования террористической деятельности перечислил 90 тысяч рублей на расчетный счет, подконтрольный представителям международной террористической организации ИГИЛ. Кроме этого, установлено, что в мае 2014 года он предоставил жителю Дагестана денежные средства, необходимые для выезда в Сирию для вступления в ряды ИГИЛ*", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Дело расследовалось по статье УК РФ "Финансирование терроризма".

"В среду Северо-Кавказский окружной военный суд признал Абдурахманова виновным в совершении указанного преступления и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", — добавляет УФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.