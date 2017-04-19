Под Владимиром уничтожили двух уроженцев Средней Азии, готовивших теракты

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали двух уроженцев Средней Азии, связанных с вербовщиками международных террористов и выражавших готовность совершить теракты в России.

"Сотрудниками ФСБ РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области. Данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.

Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.