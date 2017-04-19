В Краснодаре ФСБ задержала группировку, готовившую взрывное устройство

КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. ФСБ на Кубани задержала группу лиц, по месту жительства которой были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в ходе спецоперации с участием сотрудников Центрального аппарата ФСБ России в Краснодаре была пресечена деятельность группы лиц, активно занимавшихся вовлечением других граждан в религиозно-экстремистскую деятельность. Как пояснили в ФСБ, в своем окружении выявленная группа пропагандировала радикальную исламскую идеологию, высказывала желание принять участие в "джихаде".

"В ходе проведения обыска по месту жительства задержанных были обнаружены компоненты к изготовлению самодельного взрывного устройства (около 150 граммов пластичного взрывчатого веществ), коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в ходе осмотра телефонов задержанных были выявлены ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, а на страницах в соцсети "ВКонтакте" были обнаружены тексты с признаками религиозно-экстремистского содержания.

В настоящее время выявленная группа задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.