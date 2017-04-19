МВД проверяет законность получения Азимовым российского гражданства

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. МВД проверяет, законно ли Аброр Азимов, подозреваемый в организации теракта в Петербурге, получил российское гражданство.

Аброр Азимов переехал из Киргизии в Россию в 18-летнем возрасте в 2008 году, сообщает киргизское информагентство "24.kg" со ссылкой на его родственников.

"Он уехал в Россию вместе с отцом в 2008 году, а гражданство сменил (на российское – ред.) в 2013-м, написав соответствующее прошение на имя президента Алмазбека Атамбаева. Его отец — гражданин России, а мать — гражданка Киргизстана", — сообщает агентство.

Азимова удалось задержать 17 апреля в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.