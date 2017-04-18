Организатор теракта в метро Санкт-Петербурга закончил семь классов

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (531)

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброр Азимов сообщил, что закончил семь классов школы, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Гражданин России, образование ниже среднего — закончил только 7 классов. Женат, есть ребенок 2014 года рождения. Официально не трудоустроен", — рассказал Азимов судье о своих данных.

Азимов, по его словам, жил в Лесном городке Одинцовского района, где и остальные задержанные по данному уголовному делу.

Следствие просит об аресте Азимова.

Во вторник Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил ранее журналистам его адвокат Армен Задоян.

Азимова удалось задержать накануне в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.