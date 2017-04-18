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Происшествия

Власти оспорили отказ во взыскании денег с экс-подрядчика "Зенит-Арены"

14:1518.04.2017
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Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Киреев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал апелляционные жалобы городского комитета по строительству на отказ в рассмотрении двух исков о взыскании 580,5 миллиона рублей с инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб" (Инжтрансстрой-СПб), одного из бывших подрядчиков сооружения нового стадиона в западной части Крестовского острова, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda
Суд признал законным разрыв контракта с экс-подрядчиком "Зенит-Арены"
"Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда… от 9.03.2017", — указывается в карточках обоих дел. Даты слушаний по жалобам пока не назначены.

Арбитраж Петербурга 9 марта отказал комитету по строительству в рассмотрении двух исков о взыскании с "Инжтрансстроя-СПб" 291 миллиона рублей и 289,5 миллиона рублей соответственно. Суд мотивировал эти решения тем, что городские власти нарушили претензионный порядок урегулирования споров с бывшим подрядчиком строительства новой спортивной арены.

"Исковое заявление комитета подлежит оставлению без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка", — говорится в одном из оспариваемых судебных актов.

Как сообщалось ранее, арбитраж Петербурга в марте также приостановил производство по самому крупному иску городского строительного ведомства к "Инжтрансстрою-СПб" на 2,74 миллиарда рублей. Согласно материалам суда, слушания приостановлены до вступления в силу решения по иску экс-подрядчика к городским властям на 750 миллионов рублей, очередное рассмотрение которого состоится 3 мая.

Арбитраж в начале марта признал расторгнутым один из контрактов на сооружение нового стадиона, заключенный с инжиниринговой корпорацией "Трансстрой". Слушания по аналогичным искам комитета по строительства Петербурга, касающихся расторжения контрактов с корпорацией "Трансстрой" и "Инжтрансстроем-СПб", пройдут 24 апреля.

Тестовое мероприятие Первый посетитель на стадионе Крестовский
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Общую стоимость "Зенит-Арены" оценили в 43 миллиарда рублей
В июле прошлого года аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией "Трансстрой", инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" и "Инжтрансстроем-СПб". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей соответственно).

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью власти Петербурга заключили с "Метростроем" два дополнительных контракта на сумму около 2,9 миллиарда рублей.

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