Суд отклонил представление ФСИН по Навальному

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Симоновский суд Москвы отказался принять к рассмотрению представление ФСИН с требованием обязать оппозиционера Алексея Навального не совершать административные правонарушения, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

"Суд не принял к рассмотрению представление ФСИН о возложении обязанности на Алексея Навального не совершать административные правонарушения, посчитав, что для этого нет оснований", — сказал пресс-секретарь.

По Уголовно-исполнительному кодексу РФ, это формальное дополнительное обязательство накладывается "в случае неисполнения условно осужденным … требований (условного заключения), а также при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о целесообразности" такой меры.

В случае дальнейших нарушений ФСИН может потребовать поменять условный срок на другой вид наказания.

В конце марта Навальный был задержан в Москве на несанкционированной акции, которую он сам и организовал. Впоследствии суд отправил его под арест на 15 суток за неповиновение полиции. Неделю назад, 10 апреля, Навальный был освобожден.

Навальный дважды условно осужден по двум уголовным делам — за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше", а также за растрату свыше 16 миллионов рублей "Кировлеса".

Опрошенные РИА Новости адвокаты полагают, что судимости закрывают для Навального возможность баллотироваться в президенты РФ. При этом защита Навального считает, что даже с двумя условными сроками он имеет право выдвигаться на должность главы государства. Сам обвиняемый намерен обратиться за разъяснениями закона в Конституционный суд.