Суд назвал дату рассмотрения иска Усманова к Навальному

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Люблинский суд Москвы 18 мая рассмотрит иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Людмила Морозова.
О планах Усманова подать в суд на Навального стало известно на прошлой неделе. По словам бизнесмена, оппозиционер "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.
В Фонде по борьбе с коррупцией Навального в ответ заявили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде. В иске миллиардер требует только опровергнуть распространенную информацию, требований о компенсации не заявлено.
Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.