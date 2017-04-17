Суд назвал дату рассмотрения иска Усманова к Навальному

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Люблинский суд Москвы 18 мая рассмотрит иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Исковое заявление Усманова к Навальному о защите чести и достоинства принято к производству суда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 мая в 9.15", — сказала Морозова.

О планах Усманова подать в суд на Навального стало известно на прошлой неделе. По словам бизнесмена, оппозиционер "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

В Фонде по борьбе с коррупцией Навального в ответ заявили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде. В иске миллиардер требует только опровергнуть распространенную информацию, требований о компенсации не заявлено.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.