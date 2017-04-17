В Заполярье задержали гражданина Таджикистана по подозрению в терроризме

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Следователи УФСБ России по Мурманской области возбудили уголовное дело по признакам "содействия террористической деятельности" в отношении гражданина Республики Таджикистан, который перечислил свои деньги на счета ИГ*, запрещенной в России, сообщила пресс-служба УФСБ по Мурманской области.
Этот факт был выявлен в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Мурманской и УМВД России по Мурманской области. Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России