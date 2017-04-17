В Заполярье задержали гражданина Таджикистана по подозрению в терроризме

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Следователи УФСБ России по Мурманской области возбудили уголовное дело по признакам "содействия террористической деятельности" в отношении гражданина Республики Таджикистан, который перечислил свои деньги на счета ИГ*, запрещенной в России, сообщила пресс-служба УФСБ по Мурманской области.

Известно, что задержанный мужчина — 1979 года рождения, проживает на территории Мурманской области. "Данный гражданин, достоверно зная о том, что международная организация "Исламское государство"* является террористической и что ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, а также являясь приверженцем радикального ислама, принял решение об оказании финансовой помощи и перечислил личные деньги на указанный членом данной террористической организации счет", — говорится в сообщении.

Этот факт был выявлен в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Мурманской и УМВД России по Мурманской области. Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России