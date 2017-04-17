В Петербурге пьяный сотрудник автосервиса взял Lexus клиента покататься

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Петербургская полиция раскрыла угон дорогого автомобиля Lexus: как оказалось, машину взял "покататься" пьяный сотрудник автосервиса, сообщает в понедельник региональный главк МВД РФ.
"В этот же день возле одного из домов по Лахтинскому проспекту… похищенный автомобиль был остановлен. За рулем находился 32-летний работник данного автосервиса, а также его знакомый. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и пояснили, что взяли автомобиль клиента, чтобы покататься", — сказано в релизе.
В настоящий момент угонщик задержан – по статье о краже ему грозит до 10 лет заключения.