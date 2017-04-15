Суд в Петербурге арестовал двух предполагаемых вербовщиков террористов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест девятого и десятого членов группы предполагаемых вербовщиков в террористические организации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского горсуда Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что в Петербурге были задержаны и заключены под стражу по подозрению в вовлечении в террористическую деятельность восемь выходцев из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамов, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев. Девятый подозреваемый был задержан в пятницу, о задержании десятого подозреваемого ранее не сообщалось.

"Суд избрал Айтматову Айжигиту и Абдыраимову Обиду меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказала Лебедева, уточнив, что Айтматов арестован на срок один месяц 21 сутки, по 4 июня включительно, а Абдыраимов — до 13 июня.

По словам собеседницы агентства, арестованных в субботу, так же, как и восемь их предполагаемых подельников, управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу подозревает в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов).

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность запрещенных на территории РФ группировок "Джебхат-ан-Нусра" и "Исламское государство". Ранее сообщалось, что у следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга.