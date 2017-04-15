В Петербурге задержали девятого предполагаемого вербовщика террористов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Петербургу задержало девятого подозреваемого в вербовке в террористические организации, сообщил РИА Новости в субботу представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге были задержаны и заключены под стражу по подозрению в вовлечении в террористическую деятельность восемь выходцев из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамов, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев.

"Девятый участник той же группы предполагаемых вербовщиков задержан вчера. Задержанные проверяются на причастность к теракту в метро", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность запрещенных на территории РФ группировок "Джебхат-ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. Ранее сообщалось, что у следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с совершенным в понедельник терактом.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.