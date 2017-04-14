Мосгорсуд проверит законность ареста на 15 суток политика Мальцева

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мосгорсуд 17 апреля проверит законность ареста на 15 суток политика Вячеслава Мальцева за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в столице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

"Мосгорсуд 17 апреля рассмотрит жалобу на постановление о признании Мальцева виновным в совершении административного правонарушения и назначении ему наказания в виде 15 суток ареста", — сказала Дзюрко.

Протокол на Мальцева составлен по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции). Как следует из оглашенного в суде протокола, Мальцев в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции".

Сам Мальцев, который был задержан в Саратове в квартире после обыска, отрицает неповиновение. Политик сообщил, что он "26 марта прогуливался по Тверской улице", а когда полицейские предложили ему пройти для беседы, он "сопротивления и неповиновения не оказывал".