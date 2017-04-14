Суд арестовал политика Мальцева на 15 суток

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста политику Вячеславу Мальцеву за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Мальцева виновным, назначить ему наказание в виде административного штрафа на 15 суток", — сказал судья Алексей Стаклиев.

Протокол на Мальцева составлен по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции).

Как следует из оглашенного в суде протокола, Мальцев участвовал 26 марта в несанкционированной акции и двигался в составе колонны. "Мальцев стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции", — огласил судья Алексей Стаклиев протокол.

В ходе рассмотрения административного дела был допрошен составивший на политика протокол полицейский Александр Соколов. "26 марта я нес службу на Белорусском вокзале и прилегающей территории. Я увидел группу лиц выкрикивающих "Долой Димона". Рядом с данным гражданином формировалась большая группа лиц. Мы подошли к нему, чтоб пригласить его для профилактической беседы о недопустимости несанкционированных сборов, но он начал сопротивляться, отталкивать нас, кричать "Помогите!" Некоторые граждане препятствовали его задержанию, после я увидел, что на некоторых (полицейских, — ред.) сорваны погоны и другие детали обмундирования", — сказал полицейский Соколов.

Сам Мальцев отрицает неповиновение. Политик сообщил, что он "26 марта прогуливался по Тверской улице". "Люди в форме предложили мне пройти для беседы, они меня окружили, я сопротивления и неповиновения не оказывал, наоборот шел куда меня пригласили", — сказал он.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал обыск в саратовской квартире Мальцева в рамках дела, возбужденного по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мальцев был задержан в городе Саратове в квартире после обыска.

"Мне выпилили дверь. Потом на самолете доставили в Москву и привезли на Петровку, в штаб уголовного розыска, где меня допросили. Затем привезли в Тверской отдел полиции, оттуда повезли в ОВД "Лужники", где я переночевал", — рассказал задержанный политик.